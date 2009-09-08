МВФ планує виділити Україні четвертий транш кредиту stand-by у розмірі 2,5 млрд. SDR (понад 3,7 млрд. доларів) 15 листопада 2009 року, після третього перегляду програми співпраці (Меморандуму) України і МВФ. П`ятий транш у розмірі 375 млн. SDR планується надати Україні у середині лютого 2010 року.

Ці терміни містяться в Таблицях-додатках до відкоригованого після другого перегляду Меморандуму. Документ, датований 23 липня, був розміщений на сайті МВФ сьогодні, 8 вересня.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК на прес-конференції повідомив про можливі складнощі в переговорному процесі щодо отримання Україною четвертого траншу кредиту Міжнародного валютного фонду.

За його словами, останні його зустрічі з представниками МВФ свідчать про те, що Фонд розчарований поведінкою України, яка не тільки не виконує умови співпраці, а й дезінформує МВФ щодо їх виконання. Зокрема, за словами О.ШЛАПАКА, йдеться про підвищення цін на газ для населення, яке мало відбутися з 1 вересня.

Довідка УНІАН. МВФ у листопаді 2008 року схвалив для України дворічну програму на загальну суму 16,4 млрд. дол., і надав перший транш кредиту в 4,5 млрд. дол.

12 травня в Україну надійшло 2,8 млрд. дол. другого траншу кредиту МВФ.

Частина другого траншу в розмірі 1,5 млрд. дол. направлена безпосередньо до Державного бюджету України для фінансування зовнішніх боргових зобов`язань уряду.

Третій транш становив 3,3 млрд. дол. замість запланованих 3,2 млрд. дол., четвертий в обсязі 3,8 млрд. дол. МВФ планує надати Україні до кінця 2009 року.

Кошти кредиту надаються щоквартальними траншами після перегляду і корекції програми співпраці.

Як повідомлялося у ЗМІ, 31 серпня постійний представник МВФ в Україні Макс АЛЬЄР заявив, що Міжнародний валютний фонд може припинити співпрацю з Україною, якщо влада країни без належних підстав піде на надмірне нарощування бюджетного дефіциту і розхитування економічної ситуації в країні.