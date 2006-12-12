Fitch дало рейтингам банку Хрещатик позначку «Негативний»

Fitch Ratings помістило рейтинги банку Хрещатик (Україна) – рейтинг дефолта емітента ("РДЕ") "B" і рейтинг підтримки "4" – до списку Rating Watch з позначкою "Негативний". Про це йдеться в повідомленні Fitch.

За наданою інформацією, інші рейтинги банку підтверджені на наступних рівнях: короткостроковий рейтинг "B" та індивідуальний рейтинг "D/E".

Поміщення вказаних рейтингів банку “Хрещатик” до списку Rating Watch "Негативний" відображає вірогідність того, що місто Київ, мажоритарний акціонер банку, що напряму володіє пакетом акцій у розмірі 51,2%, не братиме участь в поточній емісії акцій банку обсягом 290 млн. гривень (57,4 млн. дол.). Це, ймовірно, призведе до зниження частки міста в банку приблизно до 25%. Нині РДЕ банка, його короткостроковий рейтинг і рейтинг підтримки відображають помірну вірогідність отримання підтримки з боку міста у разі потреби. Проте, на думку Fitch, така вірогідність зменшиться у разі значного скорочення пакета акцій у власності Києва.

Адміністрація Києва не скористалася своїм переважним правом (яке могло бути використано до 1 грудня ц.р.) для участі в поточній емісії акцій банку як діючий акціонер. Незважаючи на те, що в ході поточної другої стадії розміщення акцій у порядку надходження заявок адміністрація міста підписалася на частку акцій, яка дозволила б їй зберегти мажоритарний пакет у розмірі 51,2%, Fitch вважає, що існує дуже невелика ймовірність того, що місто зможе зібрати кошти для оплати переплати на акції до встановленого терміну - 15 грудня 2006 р. Складнощі міста із залученням цих коштів пов`язані з обмеженнями на проведення витрат, не закладених до річного бюджету, а також з тим фактом, що Міській раді (законодавчому органу) ще належить схвалити продаж ділянок землі, призначених міською адміністрацією (виконавчим органом) для фінансування придбання акцій.

Якщо міська влада відмовиться від участі, за інформацією Fitch, ймовірно, що пакет акцій банку, що належить Укрфінкому, приватній компанії з торгівлі зерном, збільшиться з поточного рівня 34% приблизно до 70%.

Крім того, Fitch відзначає, що навіть якщо адміністрація міста Києва зуміє зберегти мажоритарний пакет акцій в банку “Хрещатик” (за рахунок участі в поточній емісії акцій або в результаті заперечування результатів реєстрації емісії), рейтинги банку можуть бути знижені. Це відображає стурбованість Fitch щодо здатності міста своєчасно надавати значну підтримку банку, виходячи із затримок із залученням капіталу для поточної емісії акцій. Крім того, наскільки відомо Fitch, обсяг потенційної підтримки ліквідності також обмежений.

Водночас, Fitch відзначає, що зараз не чекає, що скорочення пакета акцій у власності міста призведе до значного погіршення самостійної фінансової стійкості банку. Взаємовідносини з корпоративними клієнтами, що перебувають у власності міста Києва, ймовірно, не залежать напряму від розміру частки міста в банку. Крім того, місто і банк продовжують працювати над планом спільної дебетової/ідентифікаційної карти, що має сприяти розвитку роздрібного бізнесу банку. Незважаючи на те, що залишки на рахунках міста в “Хрещатику” поступово зменшувалися впродовж 2006 р., це були заплановані скорочення, які не призвели до будь-якого значного зниження ліквідності.

Рішення про виключення РДЕ і рейтингу підтримки “Хрещатику” зі списку Rating Watch "Негативний" буде прийнято після того, як з`явиться ясність щодо нової акціонерної структури банку і здатності міста здійснювати вклади капіталу. Це, ймовірно, відбудеться після зборів акціонерів, які намічено на 18 грудня 2006 р. і мають затвердити результати емісії акцій.

Довідка УНІАН. Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк «Хрещатик» зареєстроване в травні 1993 року. Мережа банку складається з 68 установ в Києві та інших регіонах України.

Станом на 1 жовтня 2006 року фінансовий результат ВАТ КБ «Хрещатик» перевищив 22 млн. грн. Чисті активи банку за січень-вересень ц.р. становили 3,23 млрд. грн., валюта балансу - 4,04 млрд. грн.

Балансовий капітал КБ «Хрещатик» досяг майже 330 млн. грн., або понад 51,5 млн. євро. Статутний капітал банку на 1 жовтня ц.р. становив 250 млн. грн.

До 1 липня 2006 року 51,16% акцій банку «Хрещатик» контролювало Головне фінансове управління Київської міської державної адміністрації, 34,22% - ЗАТ «Укрфінком». Серед акціонерів банку - КП «Київський метрополітен», ЗАТ «Київмлин», ВАТ «Київспецтранс», КП «Фармація», ВАТ «Збаразький тепличний комбінат», КП «Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни)» та інші юридичні і фізичні особи.