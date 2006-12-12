Тимошенко: на 10-му поверсі Київради Черновецький роздає 113 земельних ділянок

Завтра фракція БЮТ у Київраді має намір звернутись до суду для оскарження рішень Київради, які приймаються сьогодні за закритими дверима без участі майже половини депутатів Київради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що зараз, за наявною в нею інформацією, на 10-му поверсі мерії роздається столична земля - це 113 земельних ділянок, які були внесені до порядку денного сьогоднішнього пленарного засідання сесії Київради. “Виявилося, що, наприклад, керівник Громадського активу Києва Олександр ПАБАТ забирає землю - 26 чи 35 гектарів. Ми думаємо, що за цим стоїть не один депутат, а ціла фракція. На післязавтра запланована земля для Партії регіонів, а на сьогодні запланована земля для фракції ЧЕРНОВЕЦЬКОГО – безпосередньо для лідера фракції, для Дениса КОМАРНИЦЬКОГО. Дільож землі іде по повній програмі”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що саме через цей запланований розподіл землі мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ та його команда відмовилися під час сьогоднішніх переговорів відкласти на тиждень розгляд земельних питань і за цей час вибудувати прозорі процедури.

“Але їм цей фінт не пройде. Завтра в суд наша фракція буде звертатися”, - підкреслила лідер БЮТ. Вона додала, що найближчими днями фракція напрацює план дій, щоб не дати проводити далі такі “злочинні сесії в Київраді і не дати грабувати киян”.

Як повідомляв УНІАН, голова регламентної комісії Київради Юрій ДМИТРУК повідомив, що 42 депутати в приміщенні сесійної зали на 4-му поверсі своїми підписами ухвалили рішення про перенесення планерного засідання сесії на 14 грудня.

В цей час, за його інформацією, інша частина депутатів Київради зібралась на 10-му поверсі мерії для проведення зборів.

У будинку Київради відключені ліфти, двері на 10-й поверх забарикадовані і жоден з працівників мерії, а також депутати, які перебувають на 4-му поверсі, не можуть потрапити на збори. «Ми вважаємо це засідання (збори) нелегітимним, тому що в будь-якому випадку кожного депутата повинні були попередити, що засідання сесії переноситься в інше приміщення. Ніхто цього не зробив», - сказав Ю.ДМИТРУК. Він також додав, що всі рішення, які будуть там прийняті, будуть оскаржені в суді та скасовані.