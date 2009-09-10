Інспектори УЄФА відзначили високий рівень підготовки львівських готелів до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час засідання Оргкомітету з підготовки і проведення на Львівщині фіналу Євро-2012 голова облдержадміністрації Микола КМІТЬ.

«Протягом останніх кількох тижнів інспектори УЄФА таємно поселялись у готелі тих міст, які готуються приймати Євро-2012. Інспектори їздили по готелях, поселялися в них, дивилися на умови. Львів отримав найкращу оцінку», - зазначив М.КМІТЬ.

Він зауважив, що УЄФА проводить багато таємних перевірок без відома приймаючих міст.

За словами М.КМІТЯ, в УЄФА задоволені тим, що Львів - єдине місто в Україні, яке вже має розроблену спільно з німецькими партнерами комплексну стратегію розвитку транспортної інфраструктури.

М.КМІТЬ також наголосив, що Львів має до 20 вересня укласти угоди про надання консультацій експертами УЄФА щодо підготовки деяких об’єктів до Євро-2012.

За його словами, порівняно із попередніми нарадами, проведеними у Львові щодо підготовки міста до чемпіонату, є значні позитивні зміни.

Крім того, губернатор поінформував, що 25 вересня у Львові відбудеться виїзна нарада під головуванням віце-прем’єр-міністра Івана ВАСЮНИКА з підготовки Львова та інших приймаючих міст до Євро-2012, в якій візьмуть участь мери усіх приймаючих міст та керівники відповідних облдержадміністрацій.