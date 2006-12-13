Жванецькому не подобається, куди йде Вєрка Сердючка

Колишній одесит, нинішній житель Москви, метр російської сатири Михайло Жванецький днями зустрічався із студентами Київського інституту культури, пише газета «Сьогодні». І серед іншого розкритикував поведінку українського колеги Андрія Данилка.

«Дуже високо ціную талант Данилка, і вважаю його одним із кращих артистів України. – сказав Жванецький. – Навіть в порівнянні з надпопулярним проектом «Комеді-клаб», я ціную Данилка набагато вище – він талановитий, а хлоп`ята з «клаба» просто смішні. Але останнім часом мені не подобається те, куди він йде. Коли у нас недавно був збірний концерт в Ялті, то тільки біля дверей Данилка стояла охорона. А охорона не тільки не дає можливості увійти, вона також позбавляє можливості вийти. Тому я не знаю, до чого приведе цей шлях Андрія».