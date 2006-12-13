У кінотеатрі ”Жовтень” відбудеться прес-конференція про фестиваль грузинського кіно

14.12.2006 о 18:00 в приміщенні кінотеатру «Жовтень» відбудеться прес-конференція, під час якої буде оприлюднена інформація про фільми, які покажуть в рамках II-го Фестивалю Нового Грузинського Кіно. Крім цього, відбудеться зустріч з представниками делегації Національного Кіноцентру Грузії, Міністерства культури, охорони пам’ятників та спорту Грузії, які приїдуть для участі у кінофестивалі.

В роботі прес-конференції візьмуть участь організатори Фестивалю, представники посольства Грузії в Україні, відомі творчі особистості, тощо.

З 14 по 21 грудня 2006 року в київському кінотеатрі «Жовтень» буде проходити II-й Фестиваль Нового Грузинського Кіно.

За додатковою інформацією звертайтесь до керівника проекту Літовка Ігоря за телефонами: 8(050) 358-2430, (044) 237-1224.

Акредитація ЗМІ проводиться до 15:00 14 грудня за телефоном: (044) 237-1224.