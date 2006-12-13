Таїсія Повалій отримала в подарунок годинник за $87 тисяч

Ігор Ліхута, продюсер і чоловік співачки Таїсії Повалій розповів газеті «Сьогодні», що день народження Таї 10 грудня відзначали в Москві, в ресторані «Маріо». Нечисленні гості (подружжя запросило дві пари москвичів, з якими познайомилися на відпочинку в Греції, сказав Ліхута) їли гарячі салати з авокадо і креветок і рибні делікатеси. Пили віскі 21-річної витримки і французьке вино 1998 року. На десерт були маленькі тістечка і торт «Тірамісу».

За сусідніми столиками сиділи Алсу з чоловіком і Ксенія Собчак з другом.

Микола і Світлана Баскови – близькі друзі сім`ї Повалій - від запрошення відмовилися. Їх заздалегідь запросили на губернаторський бал в Санкт-Петербурзі. Тому Баскови привітали Повалій по телефону. Дзвонили також Пилип Кіркоров, Лариса Доліна з чоловіком, екс-президент України Леонід Кравчук.

Син Таїсії, менеджер однієї з туристичних компаній, жартома обіцяв вибити у керівництва знижку на мамин відпочинок в якій-небудь екзотичній країні. Чоловік Ігор подарував Повалій годинник з білого золота з діамантами за 87 тисяч доларів. Цю прикрасу співачка якось побачила в гламурному журналі. Чоловік перехопив захоплений погляд і при нагоді заглянув за подарунком в один з київських бутіків.