Синоптики обіцяють дощі та мокрий сніг

Завтра в Україні очікується хмарна погода. На більшій частині території невеликий дощ (вночі у західних областях, вдень у Криму помірний), у Карпатах мокрий сніг. Вночі та вранці у східній та південній частині місцями туман. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с, на високогір’ї Карпат подекуди пориви 19-24 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі 0-5° тепла, у східній частині 0-3° морозу, вдень 3-8° тепла; в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°.

15-16 грудня - хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів, лише 15 грудня у північних областях місцями невеликі опади. У південно-східній частині та на Прикарпатті вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, на узбережжі морів до 7° тепла, у східних областях, на Закарпатті та Прикарпатті місцями 3-5° морозу; вдень 3-8° тепла, у південній частині до 12°.

17-18 грудня - невеликий дощ, місцями з мокрим снігом (у Карпатах та східній частині переважно сніг). Температура 17 грудня істотно не зміниться, 18 грудня вночі від 2° тепла до 4° морозу, вдень 0-6° тепла, на півдні до 8°.

У Києві та області у четвер очікується хмарна погода. Вночі та вранці невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 4-6°; по області вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°.

15-16 грудня - хмарно з проясненнями. 15 грудня місцями невеликі опади, 16 грудня без істотних опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 3-8° тепла.

17-18 грудня - невеликі опади (18 грудня місцями). Температура 17 листопада істотно не зміниться, 18 листопада вночі від 2° тепла до 4° морозу, вдень 0-6° тепла.