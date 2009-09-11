У Київському патріархаті вітають кроки УПЦ МП щодо початку діалогу

В Українській православній церкві Київського патріархату (УПЦ КП) позитивно оцінюють рішення Синоду Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) про створення робочої групи для підготовки діалогу між двома церквами.

Як повідомляє офіційний сайт УПЦ КП, про це заявив речник Української православної церкви Київського патріархату єпископ ЄВСТРАТІЙ.

«У Київському патріархаті в цілому позитивно оцінюють рішення Синоду УПЦ МП про створення робочої групи для підготовки діалогу між нашими церквами. Таке рішення свідчить про те, що слова представників УПЦ МП про бажання подолати розділення українського православ’я поступово наближаються до реальних дій», - зазначив єпископ ЄВСТРАТІЙ.

В то же час, за його словами, «це ще не рішення про діалог, адже група покликана лише його підготувати».

«І ми, і УПЦ МП прагнуть того, щоби православна церква в Україні об’єдналася», - зазначив речник УПЦ КП. Проте, за його словами, підхід до досягнення цієї мети у цих двох церков різний. «Ми бачимо цю єдність через об’єднання у Помісну, тобто автокефальну, церкву. В УПЦ МП вважають, що єдність треба досягнути в складі Московського патріархату, а про автокефалію говорити лише згодом», - зазначив єпископ ЄВСТРАТІЙ. За його словами, «в цьому є складність для діалогу». «Але в будь-якому разі потрібно його розпочати – іншого шляху для подолання розділення, окрім діалогу, не існує», - додав він.

«Тому ми думаємо, що початок відповідних консультацій не треба відкладати на тривалий термін. Але все буде залежати від ініціатив з боку УПЦ МП та їхньої активності у питанні діалогу» - відзначив єпископ ЄВСТРАТІЙ.

Він також повідомив, що у відповідь на рішення Синоду УПЦ МП невдовзі буде сформована аналогічна робоча група з боку Київського патріархату.

Як повідомляв УНІАН, Священний Синод УПЦ МП під головуванням Митрополита Київського і всієї України Володимира (САБОДАНА) на своєму засіданні 9 вересня у Свято-Успенській Почаївській Лаврі прийняв рішення про створення робочої групи, на яку він поклав відповідальність за підготовку до діалогу з представниками УПЦ КП. Головою групи призначено архієпископа Білоцерківського і Богуславського МИТРОФАНА, керуючого справами УПЦ.