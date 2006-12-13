НАТО повинно уважніше ставитися до Криму

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим Анатолій ГРИЦЕНКО поінформував директора Центру інформації і документації НАТО в Україні Мішеля ДЮРЕ про суспільні настрої в автономії у зв`язку з дискусією щодо вступу України до Північноатлантичного альянсу.

Як повідомила УНІАН прес-секретар кримського спікера Алла ГОРЕВА, зустріч була організована на прохання М.ДЮРЕ.

"Глава кримського парламенту поінформував пана ДЮРЕ про суспільні настрої в автономії у зв`язку з дискусією про вступ України в НАТО. При цьому він підкреслив, що відомі події у Феодосії влітку цього року наочно показали, що більшість кримчан негативно ставляться до цієї ідеї", - повідомила А.ГОРЕВА.

На думку голови ВР АРК, керівництво Північноатлантичного альянсу, вибудовуючи свої відносини з Україною, має уважніше ставитися "до протестних настроїв людей з такої болісної для них проблеми" (питання про вступ України до НАТО - УНІАН). За інформацією А.ГОРЕВОЇ, М.ДЮРЕ з розумінням поставився до слів голови Верховної Ради автономії і висловив побажання продовжити дискусію з проблеми вступу України в НАТО під час наступних зустрічей.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня в автономії пройде всекримський народний референдум з питання про ставлення кримчан до вступу України в НАТО. У виборчому бюлетені буде одне запитання: "Чи згодні ви з політичним курсом Президента Віктора ЮЩЕНКА на вступ України в НАТО?".

Постійний представник Президента України в АРК Геннадій МОСКАЛЬ заявив, що проведення місцевого референдуму з питання вступу України в НАТО не матиме ніякої юридичної сили.