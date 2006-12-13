Є можливість повністю покінчити з крадіжками мобільних телефонів

Начальник Управління МВС України в Запорізькій області Віктор ОЛЬХОВСЬКИЙ стверджує, що на сьогодні існує можливість повністю вирішити проблему крадіжок мобільних телефонів.

Про це він сказав в інтерв`ю кореспондентові УНІАН.

"Проблему з мобільними телефонами можна вирішити елементарно, прийнявши всього один закон, суть якого – унеможливити користуватися краденим телефоном. На сьогодні на практиці це зробити можна протягом кількох хвилин - оператор мобільного зв`язку може заблокувати будь-який апарат так само просто, як і сім-карту, і тоді крадений мобільний телефон буде придатний лише для того, щоб їм колоти горіхи", - розповів В.ОЛЬХОВСЬКИЙ.

За його словами, коли МВС запитувало у регіональних управлінь внутрішніх справ пропозиції із вдосконалення методів боротьби зі злочинністю, Запорізьке облУВС запропонувало цей варіант, і його намагався "проштовхнути" заступник міністра Володимир ЄВДОКИМОВ.

"Проте десь у кабінетах вона (ця пропозиція - УНІАН) загубилася", - розповів начальник УМВС України в Запорізькій області.