14 грудня - день народження Нострадамуса

Мішель де Нотрдам (Michel de Notredame) народився 14 грудня 1503 року в місті Сен-Ремі (Прованс). Випускник Університету Монпелье (Montpellier). Переїзд у 1534 році до Ажена дозволив познайомитися з засновником традиційної наукової хронології та коментатором антиків Скалігером. Чума в Ажені 1537 року спричинила загибель дружини і дітей. Спроби відновити лікарську практику робляться 1544 року в Марселі. Не менше 270 днів на південному сході Франції бореться з чумою 1546 року в Екс-ан-Провансі.

Ім`я Нострадамуса оточене десятками і сотнями легенд, але ефективність винайденого їм протичумного засобу він довів на публічному диспуті в альма-матер. З 1547 року проживає в Салоні.

Вдова Жана Болна стає другою дружиною нового городянина, який реалізує ряд комерційно успішних проектів в косметології. Народжуються шестеро дітей.

З 1554 року береться до написання книги пророцтв, написаних римованими чотиривіршами (катренами). Перші три «Центурії» (Сторіччя) видані рік потому з передмовою, адресованою синові Цезарю. Загалом у десятитомнику міститься більше 1 тисячі 110 прогнозів з часовим охопленням у кілька тисяч років.

Помер у Салоні 2 липня 1566 р.

За матеріалами Вікіпедії