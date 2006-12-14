Черновецький не виконає прохання Черномирдіна

Столична влада ініціює створення на території Національної кіностудії ім. Олександра Довженка Алеї пам’яті кінозірок.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації, переданому УНІАН.

Там, зокрема, планується відкрити меморіал, присвячений відомому акторові та режисеру Сергію Бондарчуку. Раніше, за повідомленням прес-служби, на прохання посла Російської Федерації в Україні та керівника Федерального агентства з культури та кінематографії Росії пропонувалось перейменувати на честь С.Бондарчука площу Красної Пресні біля кінотеатру «Жовтень».

Міська влада також хоче перейменувати в столиці вулицю Воровського на вулицю Бульварно-Кудрявську. Іменем видатного українського письменника Івана Багряного пропонується назвати вулицю, що з’єднає мікрорайон ДВРЗ з Броварським проспектом. Це ж ім’я присвоять бібліотеці для дорослих №11 у Святошинському районі та спеціалізованій школі №148 у Дніпровському районі Києва.

Крім того, в місті планується відкрити низку меморіальних дошок на честь відомих громадських діячів, педагогів, лікарів: Софії Русової (на будинку №34 по вул. Великій Житомирській), Євгена Чикаленка (Ярославів Вал, 6), Януша Корчака (Володимирська, 47) та інших.

Відповідні пропозиції має розглянути сесія Київради.