Партія Регіонів узаконила граматику від Януковича

Партія прем`єр-міністра України Віктора Януковича написала про День Перемоги так, як ніхто ще не писав.

Сам текст, зрозуміло, ми обговорювати не беремося, пише Обком , це справа, так би мовити, партійного смаку і стилю. Тим паче, що за 8 (вісім!) місяців представники електорату найчисленнішої партії України, принаймні, ті з них, хто знайомий з основами Інтернету і виступає за надання російській статусу чи то «другої державної», чи то «першої офіційної», так і не сподобилися вказати товаришам по партії на волаючі злочини проти цієї самої російської мови. Хоча не виключено, що партійна дисципліна просто забороняє рядовим грамотним членам ПР подібні прояви самостійності і освіти, а тому вони схильні приймати як керівну вказівку всю нісенітницю свого лідера Віктора Федоровича.

Для неписьменних же керівників Партії регіонів повідомляємо: навіть те, що лідер партії пише слово «проФФесор» так, як він його «чує», зовсім не дає їм підстави писати «проФФесионализм». Мало того, слова «военноначальник» немає ані в російськії, ані в будь-якій іншій з відомих нині мов (окрім «регіональної», зрозуміло). Є слово «воєначальник», в якому букв все ж таки менше, ніж в запропонованому офіційним сайтом ПР варіанті.

Виявити черговий зразок сучасних коректив “великого і могутнього” ще в 14:39 14.12.06 за вказаним Обкомом посиланням: http://www.partyofregions.org.ua/projects/victory/, на офіційному сайті Партії Регіонів, УНІАН вдалося .

Проте, «Обком» посилаючися на власний досвід, стверджує, що корективи в первинний текст працівники партійного сайту вносять достатньо оперативно - протягом короткого періоду – від півгодини до доби. Очевидно, по мірі виявлення перлів «населенням» Інтернету.