Синоптики обіцяють мокрий сніг

Завтра на території України утримається хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, вночі та вранці на Прикарпатті, Закарпатті, у південній та східній частині місцями тумани.

Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, на узбережжі морів до 7° тепла, в прикарпатських областях місцями 3-5° морозу; вдень 3-8° тепла, в Криму до 11° тепла; в Карпатах вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°.

16-17 грудня без істотних опадів, лише 17 грудня вночі у північних, західних та центральних областях, а вдень у південній частині місцями невеликі опади.

Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, на узбережжі морів до 7° тепла, 16 грудня на Закарпатті та Прикарпатті від 4° морозу до 1° тепла; вдень 3-8° тепла, у південній частині 6-11°.

18 грудня у прикарпатських, а вдень і у північних та центральних областях, 19 грудня у південній частині та східних областях невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу; на решті території без істотних опадів.

Температура 18 грудня вночі від 2° морозу до 4° тепла, вдень 1-7° тепла; 19 грудня вночі від 1° тепла до 5° морозу, вдень від 5° тепла до 1° морозу; в Криму 18 грудня вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°, 19 грудня вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла; в Карпатах вночі 4-10° морозу, вдень 0-6° морозу.

Завтра у Києві та області хмарно з проясненнями. Вночі невеликі опади, переважно у вигляді дощу, вдень без істотних опадів. Температура у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 5-7°; по області вночі 0-4° тепла, вдень 3-8°.

16-17 грудня утримається хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів, лише вночі 17 грудня місцями невеликі опади. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 3-8° тепла.

18-19 грудня у столиці та області без істотних опадів, лише 18 грудня вранці та вдень невеликий дощ та мокрий сніг. Температура 18 грудня вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла; 19 грудня вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 0-5° тепла.