Черновецький відправить вчених під землю

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ своїм розпорядженням створив тимчасову комісію з перевірки стану техногенної безпеки об‘єктів комунального підприємства «Київський метрополітен».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

За словами заступника голови КМДА Денис БАССА, мета перевірки – визначити заходи, реалізація яких унеможливить надзвичайні ситуації у столичній підземці.

За інформацією Д.БАССА, до складу комісії включено авторитетних науковців і практиків: професора Національного транспортного університету Юрія АЙВАЗОВА, завідуючого кафедрою Київського національного університету будівництва і архітектури, доктора технічних наук Ігоря БОЙКО, головного наукового співробітника НДІ будівельних конструкцій, доктора технічних наук Гелія ЧОРНОГО, директора держпідприємства «Укрметротунельпроект» Віктора ЯНІКІНА. Головою комісії призначено депутата Київради, заступника голови КМДА Івана САЛІЯ. Йому також надано право залучати до роботи комісії фахівців науково-дослідних та проектних організацій міста.