Нью-Йоркська компанія «Dolphin Online Trading INC.» урочисто відкриє філіал в Україні

15 грудня в 15-00 - Прес-конференція та урочисте відкриття філіалу Нью-Йоркської компанії «Dolphin Online Trading INC.» в Україні - «The Dolphin Opportunity». Компанія «The Dolphin Opportunity» - торговий майданчик з прямим доступом до ресурсів і можливостей Нью-Йоркської фондової біржі – NYSE. У програмі прес-конференції: виступ міжнародно-визнаних трейдерів і засновників компанії, інтерактивне спілкування з журналістами, урочисте відкриття компанії, фуршет. Потрібна акредитація. (Бізнес-центр “Леонардо" , зал «Garden room»). Потрібна акредитація. Телефони: 289-68-04; 8 (050) -931-06-70.