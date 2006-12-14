Суд призупинив розпорядження Черновецького про підвищення тарифів

Шевченківський районний суд Києва призупинив розпорядження Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО про підняття комунальних тарифів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Нашої України” з посиланням на депутата Київради від фракції “Наша Україна” Олену ЛЕДОВСЬКИХ.

“Шевченківський суд виніс дві ухвали, - сказала О.ЛЕДОВСЬКИХ. - Перша - щодо призупинення всіх рішень, які були винесенні так званою сесією Київради 12 числа, до розгляду по суті цього питання в суді”.

“Також рішенням Шевченківського суду призупинено дію розпоряджень голови Київської міської ради про підняття тарифів до розгляду судом справи по суті”, - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав ряд розпоряджень КМДА, згідно з якими з 1 грудня в Києві комунальні тарифи мали зрости в середньому в 3,4 рази.