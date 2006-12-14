Суд призупинив розпорядження Черновецького про підвищення тарифів
Заява депутата фракції Наша Україна
Шевченківський районний суд Києва призупинив розпорядження Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО про підняття комунальних тарифів.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Нашої України” з посиланням на депутата Київради від фракції “Наша Україна” Олену ЛЕДОВСЬКИХ.
“Шевченківський суд виніс дві ухвали, - сказала О.ЛЕДОВСЬКИХ. - Перша - щодо призупинення всіх рішень, які були винесенні так званою сесією Київради 12 числа, до розгляду по суті цього питання в суді”.
“Також рішенням Шевченківського суду призупинено дію розпоряджень голови Київської міської ради про підняття тарифів до розгляду судом справи по суті”, - наголосила вона.
Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав ряд розпоряджень КМДА, згідно з якими з 1 грудня в Києві комунальні тарифи мали зрости в середньому в 3,4 рази.