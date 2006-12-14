Британський міністр у справах Європи привітав керівництво України з досягненням

Міністр у справах Європи Великої Британії Джефф ХУН привітав Президента України, прем’єр-міністра України та Верховну Раду з прийняттям останнього закону, необхідного для вступу до Світової організації торгівлі, яке відбулося 13 грудня.

Про це УНІАН повідомили у Посольстві Великої Британії в Україні.

Міністр назвав це “справжнім досягненням” і висловив сподівання, що після того, як робоча група країн-членів СОТ у Женеві перевірить відповідність законодавства, Україна зможе швидко завершити процес вступу до СОТ та почне відігравати важливу роль у сфері багатосторонньої торгівлі.

Також, за словами британського міністра, це дозволить ЄС розпочати підготовку Угоди про зону вільної торгівлі.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня Верховна Рада України завершила прийняття останнього із пакету законопроектів щодо приєднання нашої держави до СОТ.