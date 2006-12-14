Закон: мінімум 1,5% ВВП мають іти на компенсацію знецінених заощаджень

Верховна Рада ухвалила Закон України „Про внесення змін до Закону України “Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України”

Як передає кореспондент УНІАН, “за” прийняття закону проголосували 233 народних депутата із 437, зареєстрованих у сесійній залі.

Цим законом закріплено мінімальний відсоток обсягу валового внутрішнього продукту (1,5%), який має передбачатись у державному бюджеті на відповідний рік та спрямовуватись на компенсацію знецінених заощаджень громадян відповідно до Закону України “Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України”.

Крім того, додатковим джерелом компенсації заощаджень громадян, відповідно до закону, є погашення заборгованості таких громадян за спожиті електричну і теплову енергію, природний газ, тверде паливо, послуги водопостачання і водовідведення, квартирну плату.

Як відзначають експерти, цей закон сприятиме посиленню захисту інтересів осіб, які втратили свої заощадження внаслідок їх знецінення. У разі виконання Кабінетом Міністрів України вимог закону шляхом передбачення у державному бюджеті на відповідний рік спеціальної субвенції місцевим бюджетам громадяни, які втратили свої заощадження внаслідок їх знецінення, зможуть погасити власну заборгованість за спожиті електричну і теплову енергію, природний газ, тверде паливо, послуги водопостачання і водовідведення, квартирну плату.