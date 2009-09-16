У ВР пропонують підтримати високотехнологічне машинобудування

Народні депутати України Олександр ФЕЛЬДМАН, Олег ГЕЙМАН і Олексій ЛОГВИНЕНКО зареєстрували у Верховній Раді законопроект «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності щодо розвитку високотехнологічного машинобудування на території міста Харкова».

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата О.ФЕЛЬДМАНА, даний законопроект є «наступником» Закону України «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Харкова», прийнятого в 2000 році. Разом з тим, цей документ конкретизує і доповнює його ключові положення, усуваючи принципові суперечності.

Зокрема, новий законопроект конкретизує застосування спеціального режиму інвестиційної діяльності у сфері високотехнологічного машинобудування, встановлює 5-річний термін дії спеціального режиму інвестиційної діяльності для інвестпроектів, які стимулюють розвиток високотехнологічного машинобудування в регіоні.

Так, спеціальний режим інвестиційної діяльності пропонується застосовувати до тих суб`єктів підприємництва, які зареєстровані на території Харкова, і сприяють розвиткові високотехнологічного машинобудування, за умови відрахування ними не менш як 10% обсягу інвестицій на проекти науково-технічної спрямування. А також - до суб`єктів підприємницької діяльності, які розташовані за межами Харкова, але реалізують інвестиційні проекти на території регіону на суму не менш як 1 і 3 млн. дол. США - залежно від виду діяльності.

У повідомленні наголошується, що метою законопроекту є поліпшення виробничих можливостей і підвищення конкурентоспроможності високотехнологічних машинобудівних підприємств міста Харкова.

Також повідомляється, що О.ФЕЛЬДМАН звернувся до прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з проханням про підтримку даного законопроекту урядом.