Україна не визнає боргу перед Казахстаном

Україна не має наміру визнавати заборгованість перед Казахстаном, що виникла в результаті виходу з рубльової зони і переходу на кореспондентські рахунки в 1992 році, як державний борг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший заступник міністра економіки Сергій РОМАНЮК.

«Це заборгованості між господарюючими суб`єктами, і жодного відношення до міждержавних заборгованостей вони не мають», - сказав він.

Водночас С.РОМАНЮК відзначив, що Міністерство фінансів Казахстану наполягає на тому, що дана заборгованість є державною, оскільки вона виникла при взаєморозрахунках між Центробанками обох держав за підсумками 1993 року. У зв`язку з цим Мінекономіки України звернулося до НБУ і Мінфіну щодо перевірки даної інформації.

С.РОМАНЮК відзначив, що механізмом вирішення даного питання може бути його вирішення на рівні господарюючих суб`єктів, у тому числі і можливим шляхом реструктуризації заборгованості.

«Або через господарюючі суб`єкти, або якимсь чином, якщо суму одразу не вдається погасити, то, очевидно, має йтися про структуризацію. Але це не те, що має виплачуватись з державного бюджету України», - підсумував С.РОМАНЮК.

Довідка УНІАН. Міністерство фінансів Республіки Казахстан наполягає на необхідності підписання міжурядової угоди про переоформлення заборгованості за результатами торговельно-економічних відносин в 1992 році в державний кредит України. При цьому сума даної заборгованості за оцінками казахської сторони становить 16,3 млн. дол.