Кабмін ухвалив знизити виплати померлим вкладникам Ощадбанку СРСР

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення знизити з 350 млн. грн. до 33 млн. грн. суму коштів, спрямованих на виплату компенсацій втрат від знецінення вкладів тим вкладникам, які не одержали впродовж 2002-2005 років компенсацію в межах залишку вкладу, але не більш 50 грн. по одному рахунку кожного вкладника.

Про це сказано в Постанові Кабінету Міністрів України від 13 грудня №1716.

На 40 млн. грн. до 220 млн. грн. знижується сума коштів для компенсації спадкоємцям вкладників, які померли в 2005 році, які не одержали компенсацію втрат від знецінення вкладів впродовж 2005 року, а також тих, хто помер в 2006 році, у межах залишку проіндексованого вкладу, але не більш 500 грн.

У 2006 році на виплату громадянам України компенсацій втрат від знецінення грошових заощаджень і страхових внесків, зроблених до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР і Держстраху СРСР в бюджеті передбачено 600 млн. грн.

Крім того, документом передбачено викупити в 2006 році облігацій Державної цільової безпроцентної позики 1990 року і державних казначейських зобов`язань СРСР.

Зокрема, на викуп облігацій держпозики уряд направить 140 млн. грн., на викуп державних казначейських зобов`язань СРСР – 137 млн. грн.