Запроваджено реєстрацію мопедів
20:48, 14 грудня 2006Суспільство
600
Таке рішення підписав голова Одеської ОДА
З 1 березня 2007 року на території Одеської області буде запроваджено реєстрацію мопедів робочим об’ємом двигуна до 50 кубічних сантиметрів. Відповідне розпорядження підписав голова Одеської обласної державної адміністрації Іван Плачков, повідомили УНІАН у відділі зв`язків із засобами масової інформації апарату Одеської облдержадміністрації.
Головному управлінню УМВС України в Одеській області рекомендовано розробити порядок реєстрації мопедів робочим об’ємом двигуна до 50 кубічних сантиметрів та реєстраційну картку. Контроль за виконанням розпорядження покладено на першого заступника голови обласної державної адміністрації.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter