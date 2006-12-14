З 1 березня 2007 року на території Одеської області буде запроваджено реєстрацію мопедів робочим об’ємом двигуна до 50 кубічних сантиметрів. Відповідне розпорядження підписав голова Одеської обласної державної адміністрації Іван Плачков, повідомили УНІАН у відділі зв`язків із засобами масової інформації апарату Одеської облдержадміністрації.

Головному управлінню УМВС України в Одеській області рекомендовано розробити порядок реєстрації мопедів робочим об’ємом двигуна до 50 кубічних сантиметрів та реєстраційну картку. Контроль за виконанням розпорядження покладено на першого заступника голови обласної державної адміністрації.