Тимошенко обіцяє забезпечити кращі пологові будинки суперобладнанням

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє забезпечити пологові будинки сучасним медичним обладнанням для вихожування немовлят малої ваги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила в Житомирському обласному центрі охорони здоров’я матері та дитини, який наразі є лідером в Україні з вихожування недоношених малюків вагою від 500 г.

"Уряд наразі працює над укладанням угод щодо оснащення таких, як у Житомирі, ультрасучасних пологових будинків новітнім обладнанням нового покоління виробництва зарубіжних фірм", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, подібні пологові будинки потребують сучасних інкубаторів для новонароджених немовлят, машин швидкої допомоги та іншого медобладнання.

При цьому вона подарувала центру сучасний реанімаційний комплекс для новонароджених та схвально відгукнулася про роботу житомирських медиків у згаданому напрямку.

Ю.ТИМОШЕНКО також закликала медиків з інших областей України перейняти досвід житомирського догляду за недоношеними новонародженими та породілями.

У відповідь головний лікар згаданого центру Юрій ВАЙСБЕРГ подарував Ю.ТИМОШЕНКО на пам’ять символічне курча, що, за його словами, "не дає жінці забути про її головне призначення - бути жінкою і матір’ю" та попросив главу уряду зберігати цей символ у себе в кабінеті, "аби завжди пам’ятати про призначення жінок України та потреби хворих немовлят".