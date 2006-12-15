Ціни на ялинки будуть колючими

Вже через 2 дні Київ обіцяють засипати новорічними ялиночками. Міська влада запланувала відкрити 140 ялинкових базарів, повідомляє «Сьогодні», і паралельно обіцяють «зацькувати» реаізаторів нелегальних ялинок: ганяти, конфісковувати товар тощо.

«Цього року ялинкові базари стартують 18 грудня, - сказала начальник відділу торгової інспекції ГУ торгівлі Наталія Марьянова, - щоб католики, які святкують Різдво раніше, могли би запастися легальними деревами. В середньому за сезон в Києві реалізується 100-120 тисяч ялинок».

Погана новина: цього року лісові красуні подорожчають приблизно на 20%. Фахівці пояснюють це подорожчанням транспортування.

За хвойне дерево висотою до 1 метра доведеться викласти 15-20 гривень. За двометрову ялиночку – від 30 і вище.

До речі, помічає видання, в лісгоспах під Києвом ялиночки пропонують значно дешевше. За два метри лісової красуні просять до 18 гривень.