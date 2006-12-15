1 лютого Україна і ЄС домовлятимуться про створення зони вільної торгівлі

1 лютого в Києві пройдуть чергові попередні консультації з ЄС щодо створення зони вільної торгівлі.

Про це повідомив УНІАН заступник міністра економіки України Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ після проведених 14 грудня переговорів у Брюсселі.

«Це буде десь 1-го лютого, тому що 31 січня в Києві відбудеться засідання Комітету «Україна-ЄС», якраз всі експерти приїдуть, і першого числа ми проведемо черговий раунд консультацій за новою угодою, і, в першу чергу, щодо зони вільної торгівлі», - сказав він.

Заступник міністра економіки зазначив, що на цій зустрічі обговорюватимуться питання технічного регулювання, залучення інвестицій, регулювання державних закупівель і, в цілому, гармонізації законодавства.

Він зазначив, що в Брюсселі відбувся «дуже позитивний діалог» на фоні ухвалення парламентом України всіх необхідних законів для вступу в Світову організацію торгівлі (СОТ). Тепер, за словами В.П’ЯТНИЦЬКОГО, багато що залежатиме від результатів верифікації Робочої групи СОТ щодо Україні прийнятих змін в закони і їх відповідності досягнутим раніше домовленостям.

Відповідаючи на запитання про можливу дату початку формальних переговорів щодо створення зони вільної торгівлі, В.П’ЯТНИЦЬКИЙ зазначив, що тут багато що залежатиме від позиції Єврокомісії.

«Для нас, звичайно, найголовніший момент – одержати схвалення Робочої групи про те, що переговори закінчено, верифіковано всі домовленості, передано в Генеральну Раду на схвалення. Далі буде легше визначити дату початку переговорів і європейцям і нам», - сказав заступник міністра економіки України.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня Верховна Рада прийняла останній із законів, необхідних для вступу України в СОТ.

Представники ЄС неодноразово заявляли, що початок переговорів щодо створення зони вільної торгівлі між Україною і ЄС залежить від дати вступу України в СОТ. Разом з тим, Посол, представник України при Європейській Співдружності Роман ШПЕК заявив 14 грудня про те, що формально такої умови не існує.