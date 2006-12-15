Черновецький наполягає: нові тарифи діють з 1 грудня

Перший заступник голови Київської міської держадміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО стверджує, що станом на 9 ранку, 15 грудня, ніяких рішень суду щодо відміни нових тарифів на житлово-комунальні послуги в столиці не існує.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ГОЛУБЧЕНКО заявив сьогодні під час засідання колегії КМДА.

«Стосовно призупинення дії розпоряджень, які були випущені по підвищенню тарифів, я хочу сказати, що вчора суд відмінив своє рішення щодо припинення дії цих розпоряджень. Говорю про те, що вони діють з 1 грудня 2006 року, жодного іншого рішення суди не приймали на цей момент», - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

Він підкреслив, що на 9 ранку жодного рішення щодо припинення дії розпоряджень не існує.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав ряд розпоряджень КМДА, згідно з якими з 1 грудня в Києві комунальні тарифи мали зрости в середньому в 3,4 раза.

14 грудня Шевченківський районний суд Києва призупинив розпорядження Київського міського голови Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО про підвищення комунальних тарифів у столиці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Нашої України” з посиланням на депутата Київради від фракції “Наша Україна” Олену ЛЕДОВСЬКИХ.

“Шевченківський суд виніс дві ухвали, - сказала О.ЛЕДОВСЬКИХ. - Перша - щодо призупинення всіх рішень, які були винесенні так званою сесією Київради 12 числа, до розгляду по суті цього питання в суді”.

“Також рішенням Шевченківського суду призупинено дію розпоряджень голови Київської міської ради про підняття тарифів до розгляду судом справи по суті”, - наголосила О.ЛЕДОВСЬКИХ.