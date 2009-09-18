США передали Україні систему спостереження за морським кордоном

У рамках четвертого етапу технічної співпраці між Україною й США військовослужбовці Відділу прикордонної служби «Одеса» Південного регіонального управління Державної прикордонної служби отримали сучасну систему оптико-електронного спостереження вартістю 1 млн. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія передачі обладнання відбулася сьогодні в Одесі.

«За допомогою нової установки, що складається з п`яти систем, зокрема GPS, радарів і локаторів, морські прикордонники зможуть ефективно контролювати одеську ділянку акваторії Чорного моря - довжиною 36 миль і на 22 милі вглиб моря», - заявив на церемонії капітан 2-го рангу Роберт МЕДВЕ, менедежер міжнародного проекту «Ініціатива запобігання розповсюдженню зброї масового враження: запобігання розповсюдженню через морський кордон України (Чорне море/Азовське море)».

У свою чергу, заступник начальника директора Департаменту з озброєння Держприкордонслужби Микола НЕСТЕРЕНКО зазначив, що нова система дозволить не лише звести до мінімуму морські контрабандні перевезення на ділянці від міст Южне до Іллічівська, але й запобігти «будь-яким спробам незаконного розповсюдження зброї масового враження через морський кордон України».

«Жоден корабель у радіусі дії системи спостереження не зможе пройти непоміченим, - підкреслив М.НЕСТЕРЕНКО. - Його зможуть негайно ідентифікувати, дізнатися, кому належить і під чиїм прапорам слідує».

При цьому він додав, що «подібних випадків на морській ділянці кордону, що знаходиться під контролем Південного регіонального управління, досі не зафіксовано».