На Миколая в Україні обіцяють дощі

16 грудня на території України за прогнозами синоптиків буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці у південній половині місцями тумани. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, на високогір`ї Карпат окремі пориви 20-25 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті 1-3° морозу; вдень 4-9° тепла, на півдні до 12° тепла; в Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

17-18 грудня хмарна з проясненнями погода утримається. Без істотних опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті часом пройде невеликий дощ і мокрий сніг. У південній частині, а 17 грудня і в західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, на узбережжі морів до 7° тепла (18 грудня в Карпатах та на Прикарпатті місцями 3-7° морозу); вдень 17 грудня 4-9° тепла, у південній частині до 12°, 18 грудня зниження денної температури на 2-4°.

19-20 грудня: у південних, східних, Дніпропетровській області та в Криму, 19 грудня пройдуть дощі, температура вночі 1-6° тепла, вдень 3-8° тепла; 20 грудня очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, температура впродовж доби від 3° тепла до 2° морозу, на півдні Криму 1-6° тепла. На решті території 19 грудня пройдуть невеликі опади (в Карпатах сніг, мокрий сніг), температура істотно не зміниться; 20 грудня без істотних опадів, температура вночі 1-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла (в Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу).

У м.Києві та області 16 грудня буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 6-8°; по області вночі 0-5° тепла, вдень 4-9.

17-18 грудня також буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла; вдень 17 грудня 4-9° тепла, 18 грудня 1-6° тепла.

19 грудня очікуються невеликі опади, температура істотно не зміниться; 20 грудня без істотних опадів, температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.