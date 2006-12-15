Бойко домовляється у Москві про збільшення транзиту газу

Сьогодні в Москві в центральному офісі ВАТ «Газпром» міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО обговорив з головою правління ВАТ «Газпром» Олексієм МІЛЛЄРОМ можливості збільшення в 2007 році транзиту російського газу територією України до Західної Європи.

Про це йдеться в повідомленні управління інформацію ВАТ "Газпром", текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

"Сторони детально обговорили можливості збільшення в 2007 році транзиту російського газу територією України до Західної Європи", – говориться в повідомленні.

Подробиці домовленості не повідомляються.

У прес-службі Мінпаливенерго України кореспондентові УНІАН підтвердили факт зустрічі Ю.БОЙКА з О.МІЛЛЄРОМ, проте повідомили, що подробиці будуть повідомлені додатково.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада Ю.БОЙКО обговорював з О.МІЛЛЄРОМ можливості збільшення транзиту російського газу через територію України.

Нагадаємо, за даними Держкомстату, транзит природного газу територією України в січні-жовтні 2006 року скоротився на 3,8%, порівняно з аналогічним періодом 2005 року.

Транспортування газу територією України в січні-жовтні скоротилося на 4,4%. Держкомстат не наводить натуральні показники транзиту газу.

Довідка УНІАН. У 2005 році транзит природного газу територією України скоротився на 0,5%, або на 0,7 млрд. кубометрів, порівняно з 2004 роком, до 136,4 млрд. кубометрів.

Газотранспортна система України перебуває в експлуатації ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України».