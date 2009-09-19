У Вінниці влада обіграла священиків - у футбол
18:16, 19 вересня 2009Суспільство
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Зіграли два тайми по 30 хвилин
У Вінниці в суботу відбувся футбольний матч між командою православних священнослужителів та командою представників влади.
Як передає кореспондент УНІАН, матч проходив на стадіоні центрального парку.
В команді священнослужителів грали 10 священників УПЦ, а в команді представників влади -5 чиновників від Вінницького міськвиконкому та ще 5 – від Вінницької облдержадміністрації.
Виграли матч із двох таймів по 30 хвилин команда представників влади із рахунком 7:2.
По завершенню гри команди обмінялись сувенірами.
Футбольний матч відбувся до Дня спорту в рамках проведення «Малих олімпійських ігор серед священників», які проводились у Вінниці вперше.
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