У Вінниці влада обіграла священиків - у футбол

У Вінниці в суботу відбувся футбольний матч між командою православних священнослужителів та командою представників влади.

Як передає кореспондент УНІАН, матч проходив на стадіоні центрального парку.

В команді священнослужителів грали 10 священників УПЦ, а в команді представників влади -5 чиновників від Вінницького міськвиконкому та ще 5 – від Вінницької облдержадміністрації.

Виграли матч із двох таймів по 30 хвилин команда представників влади із рахунком 7:2.

По завершенню гри команди обмінялись сувенірами.

Футбольний матч відбувся до Дня спорту в рамках проведення «Малих олімпійських ігор серед священників», які проводились у Вінниці вперше.