У Кременчуці з отруєнням госпіталізували вже 33-х школярів

На Полтавщині кількість дітей, які отруїлися у Кременчуцькій школі-гімназії №6, зросла до 33-х.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, станом на 07.00 20-го вересня в інфекційному відділенні Кременчуцької міської дитячої лікарні, з попереднім діагнозом «харчова токсикоінфекція» перебувають 33 учні перших-сьомих класів гімназії №6, які харчувалися в її їдальні.

Перебіг їхнього захворювання середнього ступеню важкості. Фахівцями міської СЕС здійснюються комплекси регламентованих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.