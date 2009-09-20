У Кременчуці з отруєнням госпіталізували вже 33-х школярів
11:53, 20 вересня 2009Суспільство
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Перебіг захворювання - середньої тяжкості
На Полтавщині кількість дітей, які отруїлися у Кременчуцькій школі-гімназії №6, зросла до 33-х.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, станом на 07.00 20-го вересня в інфекційному відділенні Кременчуцької міської дитячої лікарні, з попереднім діагнозом «харчова токсикоінфекція» перебувають 33 учні перших-сьомих класів гімназії №6, які харчувалися в її їдальні.
Перебіг їхнього захворювання середнього ступеню важкості. Фахівцями міської СЕС здійснюються комплекси регламентованих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.
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