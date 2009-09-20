У Борисполі горів ринок «Центральний»
12:46, 20 вересня 2009Суспільство
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Вогонь пошкодив товар на площі 525 м2
Вчора о 23.02 у Борисполі Київської області на території ринку „Центральний” виникла пожежа.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, вогнем було пошкоджено павільйон роздрібної торгівлі та товар на площі 525 м2.
В 00:41 20-го вересня підрозділами Державної пожежної охорони МНС пожежа була ліквідована. Її причина та розміри матеріальних збитків установлюються.
Жертв і постраждалих немає.
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