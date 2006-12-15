Ющенкові здається, що податківці вважають себе богами

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що ситуація з відшкодуванням ПДВ загрожує національній безпеці держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, відкриваючи засідання Ради національної безпеки і оборони України.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що проблема неповернення ПДВ є тестом для влади – чи зможе вона організувати прозорі відносини з підприємцями в цьому питанні.

Президент нагадав, що на сьогодні підприємствам не відшкодовано ПДВ на суму 7,2 млрд. грн., що в 1,7 рази перевищує показники початку року. В.ЮЩЕНКО зауважив, що 42% цієї суми не відшкодовано у вересні-жовтні.

Він наголосив, що питання повернення ПДВ перейшло у ручне управління. Президент заявив, що навіть рішення судів з цього питання ігноруються. «Існує колосальний суб’єктивізм, безкарність», - зауважив В.ЮЩЕНКО, додавши, що йому здається, що в податковій вважають себе богами і можуть робити що хочуть.

Він навів приклад по сумському виробничому підприємству «Стиль», де працюють переважно жінки з обмеженим слухом. Президент емоційно запитав у першого віце-прем’єр-міністра, міністра фінансів Микола АЗАРОВА, чому держава не може повернути інвалідам 780 тис. грн. ПДВ. «Ми морально це можемо уявити?», - наголосив він, додавши, що гроші не повертаються, незважаючи на його особисті звернення та рішення двох судів. «Що, в податковій адміністрації працює інший закон?», - запитав Президент.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що це питання національної безпеки, оскільки така ситуація з ПДВ напряму впливає на економіку. Він наголосив, що «це прямий важіль охолодження української економіки» і якщо так і піде далі, то заплановані темпи зростання необхідно буде ділити на два в бік погіршення. В.ЮЩЕНКО зазначив, що такої проблеми не існує в жодній європейській демократичній країні, оскільки там система працює в електронному режимі, а в Україні спостерігається надцентралізація, повертається “телефонне право”.

Президент закликав всі політичні сили консолідуватись навколо цього питання і вирішити його позитивно.