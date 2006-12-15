Придніпровська залізниця відміняє шість поїздів у новорічну ніч

Придніпровська залізниця відміняє шість поїздів у ніч із 31 грудня 2006 на 1 січня 2007 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Придніпровської залізниці.

Зокрема, затіняються поїзди №63/64 „Дніпропетровськ – Одеса”, №127/128, №167/168 „Дніпропетровськ - Київ”, №316/315 „Запоріжжя, Кривий Ріг – Київ”, №90 „Сімферополь-Дніпропетровськ”, №652/651 „Дніпропетровськ Південний – Бердянськ”.

За інформацією прес-центру, відміна даних поїздів пов`язана з мінімальним продажем (практика останніх років) квитків на ці напрямки в новорічну ніч, а також у непарні дні підряд, що пов`язане з графіками.