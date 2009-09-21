У «Родовід Банку» відновлюють мораторій на депозити

На час вирішення питання про переказ вкладів «Укрпромбанку» до «Родовід Банку» поновлюється мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на один місяць.

Про це повідомляє «Дзеркало тижня» (№35 (763)19-25 вересня 2009 р.) з посиланням на директора департаменту банківського нагляду Національного банку України Василя ПАСЕЧНИКА.

За його словами, мораторій буде відновлено щоб уникнути конфліктів при передачі справ вкладників до «Родовід Банку», подібних тому, що стався в банку «Київ».

Разом з тим, остаточне рішення про те, який з банків стане санатором «Укрпромбанку» - «Родовід Банк» чи «Ощадбанк», чиновники Мінфіну і НБУ мають прийняти на засіданні у п`ятницю, повідомив тимчасовий адміністратор «Родовід Банку» Сергій ЩЕРБИНА.

«Швидше за все, ми станемо банком, до якого буде переведено частину зобов`язань «Укрпромбанку» перед вкладниками», - сказав С.ЩЕРБИНА. За його словами, розмір вкладів, що переказуються до «Родовід Банку», визначатиметься обсягом «живих» активів. «Швидше за все, це будуть відділення банку - близько 100 штук», - уточнив він.

При цьому С.ЩЕРБИНА підтвердив інформацію «ДТ» про те, що забезпечувати передачу відділень «Укрпромбанку» перед його ліквідацією «Родовід Банку» буде екс-заступиник голови правління «Родовід Банку» Андрій КІРІЄНКО. Останнього, за відомостями «ДТ», співвласникові «Родовід Банку» Денису ГОРБУНЕНКУ вдалося лобіювати як свого колишнього заступника голови як кандидата на посаду тимчасового адміністратора «Родовід Банку» за підтримки заступника міністра палива і енергетики Ігоря КИРЮШИНА.

Нагадаємо, що держава може передати з «Укрпромбанку» до «Родовід Банку» лише ті депозити, які за сумою не перевищують гарантовану ФГВФЛ суму в 150 тис. грн. Вклади понад цієї суми залишаться в «Укрпромбанку» і повертатимуться в процесі його ліквідації. При цьому банкіри стверджують, що без рекапіталізації з боку держави велика частина вкладів буде загублена.

«Ліквідація такого банку, як «Укрпромбанк» або «Надра», - гарна можливість для заробітку грошей. З урахуванням надзвичайної низької якості портфеля на «розрулюванні» кредитної заборгованості та встановленні черговості виплат за депозитами можна дуже добре заробити», - зазначив у коментарі «ДТ» один з авторитетних банкірів.

Зазначається також, що резерви «Укрпромбанку» під можливі неповернення кредитів на 1 серпня становили 40% кредитного портфеля, а загальна частка кредитів, що негативно класифікуються, - 80% портфеля, у банку «Надра» - 10% і 37%, відповідно.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня уряд надіслав Національному банку України лист, в якому пропонував розглянути питання про заміну адміністраторів банків «Надра» і «Укрпромбанку». Таку вимогу прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО пояснила тим, що тимчасові адміністратори зазначених банків не провели реструктуризацію зовнішньої заборгованості цих кредитно-фінансових установ, що є перешкодою для їх докапіталізації за участю держави.

За даними НБУ, необхідний обсяг докапіталізації «Укрпромбанку» станом на 20 липня 2009 року становить 8,9 млрд. грн.

Міністерство фінансів і НБУ узгодили механізм передачі активів і пасивів фізичних осіб – вкладників «Укрпромбанку» в інші державні банки.

Про це заявив виконуючий обов`язки міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ.

Він зазначив, що механізм було узгоджено на зустрічі фахівців Мінфіну і Нацбанку 8 вересня.

Довідка УНІАН. ТОВ «Укрпромбанк» зареєстроване в 1989 році.

Активи банку на 1 липня 2009 року становили 9,47 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 12,982 млрд. грн., зобов`язання – 12,147 млрд. грн., статутний капітал - 836 тис. грн., власний капітал – «мінус» 2 млрд. 677,417 млн. грн.

Банк завершив перше півріччя 2009 року зі збитком 4,603 млрд. грн., у 2008 році – з прибутком 17,912 млн. грн.

З 20 січня 2009 року в «Укрпромбанку» було введено тимчасову адміністрацію НБУ. Тимчасовим адміністратором сьогодні є службовець Нацбанку Костянтин РАЄВСЬКИЙ.