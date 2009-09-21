Закарпатський БЮТ просить запобігти екологічній катастрофі

Закарпатський БЮТ просить владу запобігти екологічній катастрофі на Закарпатті.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар БЮТ в Закарпатській області Іван КОЛОДІЙ.

За його словами, обласна організація БЮТ звернулася до обласних екологів, санепідемстанції та прокуратури з проханням запобігти екологічній катастрофі, яка може виникнути в Ужгородському районі Закарпаття.

«Понад 100 бочок з невідомою хімічною речовиною знаходяться на території Худлівської сільради Ужгородського району без належних умов зберігання та охорони. Мешканці села занепокоєні і просять допомогти позбутися небезпечної речовини», - уточнив І.КОЛОДІЙ.

Він також повідомив, що до керівника фракції БЮТ в Закарпатській обласній раді Андрія СЕРБАЙЛА надійшло багато звернень від жителів Худльова, з огляду на що він підготував і надіслав депутатське звернення до Закарпатської обласної санепідемстанції, обласної екологічної інспекції та прокуратури області з проханням вжити заходів, аби запобігти екологічній катастрофі.

У зверненні, зокрема, зазначено, що «з усього району на територію Худлівської сільради завезли понад сто бочок з невідомою хімічною речовиною. Поруч з місцем складування (колишні склади «Закарпатвинтресту») знаходяться городи, пасовища, проживають мешканці села. При цьому отрутохімікати вивантажувались не на спеціально обладнаний майданчик, а безпосередньо на ґрунт, що призводить до потрапляння отрутохімікатів в землю, а відтак і до криниць, водогонів та річки, що може призвести до серйозних екологічних наслідків».

Також у зверненні йдеться про те, що невідома речовина на території Худльова не охороняється, багато з бочок не закриті і до них мають доступ діти. На звернення селян та сільського голови до керівництва району була отримана відповідь і обіцянка, що 12 вересня ц.р. небезпечну речовину забере ТОВ НВТ «Динаміка» і перевезе на місце утилізації. «Однак питання до цього часу не вирішено і це призводить до загострення суспільно-екологічної ситуації в цьому населеному пункті, справедливі нарікання на свавілля районної влади, халатне відношення посадових осіб до вирішення питань пов’язаних зі складуванням та вивезенням отрутохімікатів з с. Худльово», - уточнив А.СЕРБАЙЛО.

Він вимагає негайно вжити заходи, направлені на вирішення вказаної проблеми та мінімалізацію екологічних та інших наслідків для мешканців села.

У свою чергу начальник Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Закарпатській області Андрій ПОГОРЄЛОВ зазначив у коментарі УНІАН, що «у Закарпатській області третій рік поспіль працює програма з вивезення і утилізації хімічних засобів захисту рослин. Ми уклали угоду з підприємством, яке займається цим. Але фізично і економічно недоцільно, аби машина їздила і збирала ці засоби по всіх селах”. За його словами, “ще спочатку було ухвалено рішення, що ХЗЗРи будуть звезені на території певного району в одне місце, а потім їх забере спеціальна машина і відвезе на утилізацію”.

Як сказав А.ПОГОРЄЛОВ, “мешканцям села нема чого хвилюватися, ці речовини зібрані й будуть вивезені».