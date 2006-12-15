Коаліція і Президент домовились напрацювати тимчасовий регламент

Антикризова коаліція і Президент України Віктор ЮЩЕНКО домовились напрацювати тимчасовий регламент стосунків між гілками влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив В.ЮЩЕНКО на брифінгу для преси після закінчення зустрічі з радою антикризової коаліції та членами уряду.

Глава держави повідомив, що сторони домовились сформувати робочу групу з фахівців Секретаріату Президента і Кабінету міністрів, які напрацюють тимчасовий регламент відносин між гілками влади.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що позиція положення цього регламенту в майбутньому має бути відображена в низці інституційних законів, зокрема в законі про Кабінет міністрів та інших.

Він зазначив, що питання статусу і повноважень має бути виписано чітко.