Янукович: повторний розгляд бюджету відбудеться наступного тижня

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що повторний розгляд бюджету відбудеться наступного тижня.

Про це він заявив журналістам після закінчення зустрічі Президента України з керівниками правлячої коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ заявив, що «ми працюємо по бюджету». За його словами, «у новий рік країна має входити з бюджетом». Він зазначив, що «рішення буде прийматися скоріше за все на наступному тижні».

На прохання журналістів уточнити на які компроміси готовий піти Кабінет міністрів щодо врахування пропозицій Президента, В.ЯНУКОВИЧ сказав, що зараз не хоче конкретизувати їх. «Можливості (для компромісу – УНІАН) завжди є», - зазначив прем’єр.

В свою чергу, перший віце-спікер парламенту Адам МАРТИНЮК сподівається, що у вівторок бюджет буде прийнято». «Чи буде він підписаний – це вже запитання. Сподіваюсь, що буде підписаний», - сказав А.МАРТИНЮК.