У храмах гірських районів Прикарпаття моляться за сніг

У храмах гірських районів Івано-Франківської області моляться за Божу благодать – сніг.

Як повідомили УНІАН у єпархіальному управлінні Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви, це не вказівка зверху, просто у традиційних молитвах священиків містяться окремі прохання до Бога послати на землю сніг - Божу благодать, яка дає основний прибуток місцевим жителям у гірськолижний сезон.

За зимовий туристичний сезон жителі гірських районів Прикарпаття заробляють собі на життя практично на цілий рік, відзначають у єпархіальному управлінні.

Непокоїть відсутність снігу і власників туристичних баз та курортів, а також залізничників, які очікують масового повернення квитків туристами через відмову від відпочинку в Карпатах на Новорічні та Різдвяні свята.