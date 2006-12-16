Під Чернівцями побилися таксисти і місцеві: пошкоджено 5 автомобілів

Біля одного з барів у селі Магала поблизу Черінвців сталась бійка таксистів з місцевими жителями, внаслідок якої пошкоджено п’ять автомобілів таксі і травмовано одного водія.

Як розповів УНІАН водій однієї із чернівецьких служб радіотаксі, він привіз пасажирів до згаданого бару. Пасажири попросили зачекати розрахунку, однак, повернувшись із бару зі своїми знайомими, вчинили сварку.

Автомобіль, за словами водія, було закидано важкими предметами і склотарою. Водій намагався поїхати, але ворота закладу перед цим зачинили. Він дав радіосигнал тривоги, на який через кількох хвилин з Чернівців до місця події прибули понад 20 машин таксі. У результаті бійки один таксист був поранений важким предметом у голову, п’ять автомобілів пошкоджено.

На місце події прибули правоохоронці з батальйону патрульної служби «Беркут», які одразу затримали чотирьох жителів села Магала та вилучили зброю в одного з таксистів.

Крім цього, як повідомили УНІАН у ЦГЗ УМВС України у Чернівецькій області, з учасниками інциденту розбиралися чергова оперативна група Новоселицького райвідділу УМВС і працівники ДАІ. Триває з`ясування усіх обставин інциденту.