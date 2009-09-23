Податківці вилучили гральних автоматів на 101,6 млн. грн.

З початку дії закону про заборону грального бізнесу в Україні підрозділи податкової міліції вилучили 6,8 тис. Гральних автоматів і іншого устаткування на суму 101,6 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової адміністрації України.

Наголошується, що з початку дії закону про заборону грального бізнесу на території України податківці встановили 533 факти незаконного проведення азартних ігор. Було складено 174 адміністративні протоколи стосовно порушників, 205 матеріалів направлено до органів внутрішніх справ для порушення кримінальних справ за ст. 203 КК України (заняття забороненими видами господарської діяльності), 46 позовів направлено до суду.

Довідка УНІАН. Закон «Про заборону грального бізнесу в Україні» вступив набув чинності наприкінці червня.

Закон діє до ухвалення спеціального законодавства, яким буде передбачено право здійснення грального бізнесу в спеціально створених гральних зонах.

Від дня набуття чинності цим законом видача ліцензій на здійснення діяльності з організації і проведення азартних ігор в Україні припиняється, а ліцензії, видані суб`єктам підприємницької діяльності до дня набуття чинності цим законом, анулюються.

Кабінет міністрів України впродовж трьох місяців від дня набуття чинності цим законом зобов`язаний розробити і внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про діяльність з організації і проведення азартних ігор у спеціально відведених для цього гральних зонах.

13 липня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО визнала, що законодавча заборона грального бізнесу призвела до тінізації цієї сфери діяльності.