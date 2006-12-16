Сховище ядерних відходів у Чорнобилі побудують максимально швидко

Завершено стабілізаційні роботи на об`єкті «Укриття», повідомив сьогодні на прес-конференції у Чорнобилі міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав: «Завершено стабілізаційні роботи на об’єкті «Укриття». Сьогодні завершено 20-річний термін утворення і будівництва об’єкту «Укриття».

Н.ШУФРИЧ пояснив, що з сьогоднішнього дня 50% навантаження даху «Укриття» буде спрямовано на додаткову споруду.

За словами міністра, одна з головних стін «Укриття» нахилилася на 1,5 м, що викликало занепокоєння в експертів.

Він зауважив, що «Укриття» готове прийняти на себе навантаження на 15 років, і висловив сподівання, що за цей час буде зведено новий саркофаг, і питання щодо безпеки четвертого реактора буде знято назавжди.

Н.ШУФРИЧ також подякував країнам-донорам за здійснену фінансову допомогу і зазначив, що у максимально короткі строки буде завершено будівництво сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2) і заводів для утилізації рідких і твердих паливних відходів. «Треба зробити все, щоб більше не допустити терміну переносу їхнього запуску», - сказав він.

Міністр запевнив, що сьогодні рівень радіації на ЧАЕС становить 0,07 мР/год., що нижче загальноприйнятих показників у Європі, а в Києві цей показник ще менший.