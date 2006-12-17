Секретаріат Президента звинуватив Азарова у пересмикуваннях

Причиною падіння реального прожиткового мінімуму в Україні стала інфляція останніх місяців 2006 року. На це вказує Секретаріат Президента України у відповідь на заяву Міністерства фінансів України від 16 грудня 2006 року «Застосування подвійних стандартів до бюджету неприпустиме».

Як повідомляє Офіційне Інтернет-представництво Президента, у заяві повторно наводяться твердження першого віце-прем’єр міністра України Миколи АЗАРОВА, з якими він виступив на пленарному засіданні Верховної Ради України 15 грудня. Тому в Секретаріаті вважають, що дані, наведені у заяві Мінфіну, – це «черговий приклад пересмикувань і спекуляцій».

Нагадаємо, як наголосив перший віце-прем’єр, «прожитковий мінімум для непрацездатних громадян 2005 року становив 332 гривні, і уряд жодного разу не переглядав його, не дивлячись на те, що інфляція за рік склала майже 13%».

«Тобто, абсолютне зниження темпів зростання прожиткового мінімуму складало 13%. І це нікого – ні Президента, ні уряд, ні тодішню більшість у парламенті не турбувало», – підкреслив М.АЗАРОВ. За його словами, «лише на початку 2006 року прожитковий мінімум було збільшено до 350 гривень, з 1 червня – до 359 гривень та з 1 жовтня – до 366 гривень». Іншими словами, «за два попередніх роки влада заклала від’ємне значення темпів росту прожиткового мінімуму».

З цього приводу Секретаріат нагадує:

«У 2003 р. Кабінет міністрів під керівництвом Віктора ЯНУКОВИЧА та при міністрі фінансів М.АЗАРОВУ не збільшив прожитковий мінімум і залишив його на рівні попереднього 2002 року – 268 гривень. Враховуючи, що інфляція в 2003 р. склала 8,2 %, абсолютно коректно стверджувати, що протягом 2003 р. мало місце падіння прожиткового мінімуму на 8%».

У 2004 р. Кабмін ініціює збільшення прожиткового мінімуму на 5% (з 268 грн. до 284 грн.). Враховуючи, що інфляція становила 12,3%, маємо падіння прожиткового мінімуму на 7,5% (105%/112,3%).

У бюджеті на 2005 р., ухваленому в грудні 2004 р., за прем’єрства В.ЯНУКОВИЧА пропонує збільшити прожитковий мінімум з 285 грн. до 300 грн., що складає 5,6 %. При цьому інфляція прогнозується в розмірі 8,7%. Таким чином, М.АЗАРОВ тоді відомо закладав у бюджет 2005 року падіння прожиткового мінімуму на 2,85% (105,6%/108,7%).

У березні 2005 р. уряд, очолюваний Юлією ТИМОШЕНКО, переглядає бюджет і піднімає прожитковий мінімум до 332 грн. (на 16,16%). Беручи до уваги, що інфляція за 2005 р. склала 12,3%, отримуємо позитивну зміну прожиткового мінімуму в розмірі 3,3% (16,6%/12,3%). Необхідно також наголосити, що Кабінет Міністрів України, очолюваний Ю.ТИМОШЕНКО, ініціював, а потім здійснив перерахунок пенсій з 1 січня 2005 р., а не з моменту ухвалення змін до бюджету 2005 р. (березень 2005 р.). Таким чином, кожен пенсіонер мінімально отримав додатково (332-300) 32 гривні x 3 місяці = 96 гривень».

Аналізуючи ситуацію, що склалася у 2006 р., Секретаріат вважає за необхідне розглянути два періоди: до серпня, коли Кабмін очолював Юрій ЄХАНУРОВ, та після серпня, коли прем’єр-міністром став В.ЯНУКОВИЧ.

Плануючи бюджет на 2006 р., Кабінет міністрів Ю.ЄХАНУРОВА запланував зростання прожиткового мінімуму з 332 грн. до 366 грн. (10,2 %). Інфляція прогнозувалась у розмірі 8,7%. Таким чином, планувалося зростання прожиткового мінімуму на 1,38 % (108,7%/110,2%). Як наслідок, станом на 01.09.2006 р. інфляція склала 3,8 %. Прожитковий мінімум на цей час становив 359 грн., тобто виріс порівняно з попереднім роком на 6,8 %. Отже, станом на 01.09.2006 р. прожитковий мінімум збільшився на 2,89%.

З вересня 2006 р. інфляція в державі стрімко зростає, констатує Секретаріат Президента. «За три місяці (вересень–листопад) вона зросла на 6,5%. Слід очікувати, що до кінця 2006 р. вона складе близько 12%. Це означає, що прожитковий мінімум за 2006 р. впаде на 1,6% (110,2%/112%)», - зазначається в повідомленні.

Секретаріат також нагадує, що Президент Віктор ЮЩЕНКО неодноразово вказував уряду В.ЯНУКОВИЧА, що фактичний прожитковий мінімум вже в жовтні 2006 р. перевищив той, який Кабмін запланував на січень 2007 року. Найбільш принципове заперечення Президента до бюджету на 2007 рік полягає якраз у заниженому показнику прожиткового мінімуму, а значить, і мінімальної пенсії.

Як наголошується в заяві Секретаріату, «В.ЮЩЕНКО протягом 2005–2006 рр. послідовно і твердо дотримується принципів захисту соціальних стандартів. Він вимагає цього і в 2007 р. від уряду В.ЯНУКОВИЧА, як вимагав раніше від урядів Ю.ТИМОШЕНКО та Ю.ЄХАНУРОВА.

За твердженням Секретаріату, уряд В.ЯНУКОВИЧА у 2002–2004 рр. тричі допускав зниження реального прожиткового мінімуму. «Якщо врахувати той факт, що за прогнозами більшості експертів, інфляція в 2007 році буде вищою за прогнозовані урядом показники – 7,5%, то існує великий ризик, що чинний Кабінет міністрів вчетверте допустить падіння реального прожиткового мінімуму», - прогнозують на Банковій.

«Але ще більш важливо те, що пенсіонери купують хліб і штани не на проценти, а на номінальні гривні. Розрахунок прожиткового мінімуму на 1 січня 2007 р. в гривнях, а не в процентах, показує, що він має скласти близько 400 гривень, а не 380 грн., як заплановано у схваленому Верховною Радою Бюджеті на 2007 рік, який Президент України не підписав». – констатує Секретаріат Президента.