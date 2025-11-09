Раніше Джон Коул провів успішні переговори про звільнення 100 заручників з Білорусі.

Президент США Дональд Трамп висунув юриста Джона Коула на посаду спецпредставника країни в Білорусі. Про це американський лідер повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

"Я радий оголосити, що Джона Коула, відомого як одного з найвидатніших юристів нашої країни, чиї перемоги включають першу велику справу проти тютюнової промисловості, висунуто на посаду спеціального посланника США в Білорусі", - написав Трамп.

Президент США додав, що Коул раніше провів успішні переговори про звільнення 100 заручників і збирається звільнити ще 50 осіб. Він також подякував самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку "за його увагу до звільнення людей".

"Дякую за вашу увагу до цього питання!", - написав Трамп, звертаючись до Лукашенка.

Нагадаємо, що Коул брав участь у справах, пов'язаних із правовим захистом інтересів Трампа, зокрема, у період після виборів 2020 року. Пізніше він перейшов у політико-дипломатичну сферу, ставши радником і довіреною особою президента США.

США зняли частину санкцій проти Білорусі - що відомо

Раніше Reuters писало, що Міністерство фінансів США 4 листопада пом'якшило деякі санкції проти Білорусі. Зокрема, було скасовано обмеження проти національної авіакомпанії та дозволено операції, пов'язані з президентським літаком Олександра Лукашенка.

В агентстві нагадали, що у вересні Білорусь звільнила 52 ув'язнених після того, як президент США Дональд Трамп звернувся з відповідним закликом. Натомість Білорусь отримала обіцянку про скасування санкцій щодо національної авіакомпанії Білорусі "Бєлавіа".

