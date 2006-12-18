Сьогодні в Берліні покажуть заборонену оперу Моцарта

На сцені Берлінської Deutsche Oper за умов підвищеної безпеки у понеділок, 18 грудня, відбудеться опера Моцарта "Ідоменей, цар Критський", яка була знята з репертуару у вересні через побоювання викликати агресію з боку ісламізму.

Як повідомляє інформаційне агентство ДПА, опера в постановці Ганса НОЙЄНФЕЛСА повернулася до репертуару Берлінської Deutsche Oper після тривалих протестів і дискусій про свободу мистецтва. Цього року вистави відбудуться 18 і 29 грудня.

"Ми гарантуватимемо безпеку, докладемо зусиль, щоб ніякі небезпечні предмети не проносилися до будівлі опери. Проте ніякого контролю, як в аеропортах, не буде, рамки культурного заходу будуть дотримані", - сказав агентству представник місцевих властей.

Опера була показана в Берліні в 2003 році і вже стала тоді об`єктом критики.

Опера "Ідоменей, цар Критський" поставлена за мотивами грецької міфології і розповідає про повстання людей проти Бога. В епілозі опери цар Криту виходить на сцену з мішком, де знаходяться голови Будди, Посейдона, Ісуса і пророка Мухаммеда, що стало причиною її вилучення з репертуару. Це рішення було піддано жорсткій критиці з боку політиків та діячів мистецтва.

Згідно режисерській задумці Г.НОЙЄНФЕЛСА, відрубані голови символізують біди, які приносять людям боги і засновники світових релігій. В оригінальному лібретто "Ідоменея", написаному в 1781 році, подібної сцени немає.