Рада Європи вважає повноваження української прокуратури надмірними

Комісар з прав людини Ради Європи Томас ХАММАРБЕРГ вважає головними проблемами України в галузі прав людини поширення ВІЛ/СНІД, проблему правосуддя та прояви ксенофобії.

Про це Томас ХАММАРБЕРГ сказав на прес-конференції в УНІАН в неділю.

За словами Т.ХАММАРБЕРГА, проблема розповсюдження ВІЛ/СНІД є дуже серйозною в Україні, вона поширюється на дедалі більші верстви населення, що відбиватиметься на господарському та соціальному житті країни.

Комісар також відзначив, що, на думку Ради Європи, мандат згідно з яким діє прокуратура в Україні є набагато ширшим, ніж у більшості країн Європи.

“Прокуратура, з одного боку, здійснює слідство, з іншого має функції нагляду, і я думаю, що з цією проблемою треба розбиратися в радикальний спосіб”, - сказав він. Комісар також відзначив прояви необґрунтованого застосування сили, жорстокого поводження і навіть катувань під час затримання і подальшого утримання затриманих у ІТТ (ізоляторах тимчасового тримання - УНІАН). “На жаль, катування мають місце і я думаю, що цю проблему необхідно розв’язувати”, - додав він.

Окрім цього, на думку Т.ХАММАРБЕРГА, існують проблеми корупції в системі правосуддя, деякі рішення виносяться після надання хабарів, що, зокрема, підриває довіру до системи правосуддя. Він зазначив, що прояви насильства і корумпованість суддів мають бути ліквідовані для того, щоб забезпечити довіру громадян до системи правосуддя.

На думку Т.ХАММАРБЕРГА, деякі проблеми в системі правосуддя виникають через недостатнє фінансування, зокрема, працівники органів внутрішніх справ отримують низьку заробітну плату, бракує транспортних засобів, що впливає на ефективність їх роботи. “Це означає, що якісь бюджетні корективи доведеться робити, ми не маємо великого досвіду щодо українського бюджету, але можна сказати одне - коли система правоохоронних органів недоотримує відповідного фінансування, то все суспільство страждає”, - сказав він.

Комісар також відзначив наявність в Україні проявів ксенофобії. За його словами, члени делегації зустрічалися з людьми, які наводили приклади серйозних порушень і негативного ставлення до людей, які належать до різних національних меншин. “Існують злочини і висловлювання на расовому, ксенофобському грунті”, - зазначив він.

Комісар вважає, що правоохоронні органи мають серйозніше ставитися до таких проявів.

Т.ХАММАРБЕРГ зазначив, що політики в першу чергу мають дбати про те, щоб представники нацменшин користувалися однаковими правами в суспільстві.

Комісар повідомив, що за підсумками візиту в Україну в квітні наступного року буде підготовлено доповідь. “Причина того, що ця доповідь буде аж у квітні полягає в тому, що ми хочемо ретельно підготуватись, зокрема, вивчити досвід інших країн з тим, щоб наші рекомендації були якомога реалістичними”, - сказав він.

Доповідь буде надано Комітету міністрів Ради Європи, до якого входять представники всіх 46 держав-членів організації. Її проект буде також надіслано органам державної влади України. Т.ХАММАРБЕРГ пообіцяв, що Рада Європи буде контролювати, чи прислухатиметься влада України до цих рекомендацій.