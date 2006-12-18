Мешканець Тернополя торгував набоями на автовокзалі

У Тернополі під час спроби продати 40 набоїв працівники міліції затримали 54-річного місцевого мешканця.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління МВС у Тернопільській області, чоловік подавав набої на автовокзалі. Згідно з висновком експертизи, вилучені боєприпаси є придатними до використання нарізною та спортивно-мисливською зброєю. Порушено кримінальну справу за незаконне зберігання боєприпасів.

Крім того, на початку грудня за аналогічне правопорушення працівники Тернопільського обласного управління карного розшуку спільно з оперативниками Бережанського райвідділу міліції затримали раніше судиму 31-річну мешканку райцентру, котра намагалася збути на ринку тротилову ручну гранату. За саморобний вибуховий пристрій жінка просила 100 грн. Правоохоронці з’ясували, що гранату виготовив покійний співмешканець затриманої, який за життя виготовляв вибухові пристрої і продавав їх рибалкам-браконьєрам. Після його смерті жінка знайшла одну нереалізовану гранату, яку й вирішила збути на ринку. За фактом вилучення вибухівки порушено кримінальну справу.