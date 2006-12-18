Права рука Черновецького чекає дитину

Заступник київського мера з соціальних питань Ірена Кільчицька в декрет йти не збирається, попри те, що до пологів їй залишилося всього лише близько двох місяців. Це Кільчицька підтвердила в інтерв`ю газеті «Сьогодні». «Майже відразу після пологів збираюся вийти на роботу», - сказала заступник міського голови.

Для столичної влади вагітність заступника мера стала подією, досі ані мери, ані їхні заступники не народжували. Очевидно тому, що ці посади посідали чоловіки. Колеги побоюються, що Кільчицька народить прямо на робочому місці, пише видання. Сама Ірена Реонольдівна своєму внеску у виправлення демографічної ситуації підвищеної уваги не надає і не вимагає (принаймні, на людях). Сама досі водить власний «Хаммер» і стверджує, що виховання маленької дитини чудово можна поєднувати з обов’язками заступника мера. Втім, колишньому віце-президентові «Правэкс-банку» до цілодобового вантажу турбот не звикати.

Де саме збирається народжувати заступник Черновецького, на даний момент не відомо. Кільчицка упевнено говорить лише про те, що у неї точно буде дівчинка. Над ім`ям вона ще не замислювалася.